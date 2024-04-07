Kahramanmaraş'taki yol yapımı için acele kamulaştırma kararı alındı

Yayınlanma: 07.04.2024 - 09:56

Güncelleme: 07.04.2024 - 09:58

Acele kamulaştırmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Narlı-Pazarcık 8. Bölge Hududu Devlet Yolu (Pazarcık Çevre yolu) yapımı için Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki bazı taşınmazlar ve üzerlerindeki müştemilat, KGM tarafından acele istimlak edilecek.