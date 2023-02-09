Kahramanmaraş'tan Mersin'e giden depremzedeler otomobille kaza yaptı
Kahramanmaraş'tan Mersin'e ulaşmaya çalışan depremzedelerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'tan Mersin'e ulaşmaya çalışan B.T'nin (57) idaresindeki otomobil, Adana-Tarsus yolu Doğan Tesisleri mevkisinde takla atarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki F.T. (82) ile İ.T.'nin (97) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralanan sürücü B.T., İ.T. (53) ve H.T. (74) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Araçta bulunan depremzedelerin Mersin'deki yakınlarının yanına gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktıkları öğrenildi.
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