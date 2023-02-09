Kahramanmaraş'tan Mersin'e giden depremzedeler otomobille kaza yaptı

Kahramanmaraş'tan Mersin'e ulaşmaya çalışan depremzedelerin bulunduğu otomobilin takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 12:43
Kahramanmaraş'tan Mersin'e giden depremzedeler otomobille kaza yaptı
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş'tan Mersin'e ulaşmaya çalışan B.T'nin (57) idaresindeki otomobil, Adana-Tarsus yolu Doğan Tesisleri mevkisinde takla atarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde araçtaki F.T. (82) ile İ.T.'nin (97) hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü B.T., İ.T. (53) ve H.T. (74) ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçta bulunan depremzedelerin Mersin'deki yakınlarının yanına gitmek üzere Kahramanmaraş'tan yola çıktıkları öğrenildi.



kahramanmaraş depremzede deprem Mersin

İlgili Haberler

İtalyan deprem uzmanı, Anadolu levhasındaki 3 metrelik kaymanın veriler netleştikçe artabileceğini söyledi.

İtalyan deprem uzmanı, Anadolu levhasındaki 3 metrelik kaymanın veriler netleştikçe artabileceğini söyledi.
Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından Ölüdeniz Fayı'nda stres artışı uyarısı

Kahramanmaraş merkezli büyük depremin ardından Ölüdeniz Fayı'nda stres artışı uyarısı
İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi

İzmir'e getirilen 96 depremzede Çeşme'deki otellere yerleştirildi

En Çok Okunan Haberler