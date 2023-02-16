Son Dakika: Kahramanmaraş'tan mucize... 248'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı

Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 12:19

Güncelleme: 16 Şubat 2023 - 12:54

Kahramanmaraş merkezli depremlerde resmi verilere göre can kaybı sayısı 36 bin 187'ye yükseldi. 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden 10 gün sonra enkaz altından mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanında 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, depremin 248'inci saatinde mahsur kaldığı binanın enkazından sağ kurtarıldı.

228'İNCİ SAATTE

Hatay'ın Antakya ilçesinin Oymak Sokak'taki Uğur Apartmanı'nın enkazından Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışması sırasında açılan yaşam koridonundan ses alınmıştı.

Takviye ekiplerinin de hummalı çalışması sonucu 228’inci saatte yabancı uyruklu anne Ela ile çocukları Meysam ve Ali Bağdet sağ olarak çıkartıldı. Hemen ambulanslara alınan anne ile çocukları tedavileri için hastaneye sevk edilmişti.