Kahreden kayıp zinciri... Kimsesizler mezarlığında bulundu: ‘İktidarın duyarsızlığının kanıtı’

Yayınlanma: 25.09.2024 - 16:39

Güncelleme: 25.09.2024 - 16:40

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Saitbey Sitesi, kentsel dönüşüm sonrası yapılmasına karşın depremde saniyeler içerisinde yıkılarak 44 kişiye mezar olmuş, annesi, babası ve 3 kardeşini kaybeden 12 yaşındaki Emir Batu Küçük’ün bedenine ise ulaşılamamıştı.

DNA incelemeleriyle deprem sonrası Eren Batu Küçük’ün ablası Sude Sıdıka Küçük olarak defnedildiği, Sude Sıdıka Küçük’ün aynı binada yaşamını yitiren Zeynep Demirtaş olarak gömüldüğü, Zeynep Demirtaş’ın ise Kahramanmaraş’taki kimsesizler mezarlığına defnedildiği tespit edildi. Tespit sonrası Zeynep Demirtaş köy mezarlığına defnedilirken Demirtaş sanılarak defnedilen Sıdıka Sude Küçük ise Kapıçam Mezarlığı’ndaki aile kabristanına taşındı.

"SINIFTA KALDILAR"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, yaşananları Cumhuriyet’e değerlendirdi. Deprem sonrası ilk günlerde defin işlemlerinde karışıklıklar yaşandığını anımsatan Öztunç, “Bu karışıklıkların nedeni de iktidarın depreme olan hazırlıksızlığı, plansızlığı ve panik haliydi. Deprem öncesi ve depremde sınıfta kalan iktidar, sonrasında da sınıfta kaldı” dedi. Yaklaşık 600 gün geçmesine karşın bu yaklaşımın ailelere büyük travma yaşatmaya devam ettiğini belirten Öztunç, “Depremden kısa süre sonra bu sorunlar çözülmeliydi Bugün hala aylar sonra kişisel başvuru ile sonuç alınabiliyor. Bu işlemler devlet mekanizması tarafından çözülmeliydi. Bu olay iktidarın deprem konusundaki duyarsızlığının ve umursamazlığının göstergesi” ifadelerini kullandı