Kahta Belediyesi'nde 'kişiye özel' işe alım iddiası yargıya taşındı

Kahta Belediyesi'nin 'büro yönetim elemanı' alımının kişiye özel şartlarla yapıldığını öne süren bir kişi, bu işlemin iptali talebiyle dava açtı. Davacı Y.K. dilekçesinde, eleman alım şartlarının duyurulduktan sonra bir kişi lehine değiştirildiğini iddia etti.

Y.Ç. adlı kişi, Adıyaman İdare Mahkemesi'nde açtığı davanın dilekçesinde, AK Partili Kahta Belediyesi'ne eleman alım ilanının İŞKUR üzerinden yayımlandığını, ilanda alımın 18 Eylül 2025 tarihinde noter huzurunda kura ile yapılacağının açıkça yazıldığını belirtti.

Ancak bu tarihte kuranın yapılacağı yere gittiğinde salonun boş ve atamanın çoktan tamamlanmış olduğunu öğrendiğini ifade eden Y.Ç, kura yerine yapılan mülakat ilanının belediyenin internet sitesinden, mülakat tarihinden sadece bir gün önce yayımlanması nedeniyle mülakata katılamadığını, bu durumun eşitlik ilkesini ihlal ettiğini, sınavın objektif ve şeffaf yapılmadığını ifade ederek, atama işleminin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Y.Ç, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlana toplamda sadece iki kişi başvurduk. Buna rağmen belediye, ilan metninde belirtilen kurayı iptal ederek mülakat yapma yoluna gitti. Amaç, kura şansını ortadan kaldırıp beni elemeye zemin hazırlamaktı. Mahkemeye sunulan belgelerde dikkat çeken en kritik nokta nihai liste ve mülakat duyurusunun 16 Eylül 2025 saat 14.56’da yayımlanması ve adaylara aynı gün mesai bitimine kadar, yani yalnızca 2 saat 4 dakika süre verilmesiydi. Böylece duyurudan 18 saat sonra yapılan mülakata diğer aday S.A. tek başına girdi. Bu kadar acele edilmesinin sebebi benim katılmamı engellemekti.

"KADRO BELEDİYE BAŞKANININ YAKINI İÇİN Mİ AÇILDI?"

Bize gelen bilgiler, işe alınan kişinin Belediye Başkanı’nın birinci dereceden yakını olduğu yönünde. İki kişilik bir başvuruda rakibi saf dışı bırakmak için kura iptali, 2 saatlik evrak tuzağı ve ertesi sabah mülakat uygulanması tamamen nepotizmin göstergesidir. Mahkemeden bu akrabalık bağının Nüfus Müdürlüğü kayıtlarıyla tespit edilmesini de talep ettim."

Y.Ç’nin açtığı dava Adıyaman 3. İdare Mahkemesi’nde sürüyor.

KAHTA BELEDİYESİ: "SÜREÇ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE UYGUN YÜRÜTÜLMÜŞTÜR"

Kahta Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "personel alım sürecinin tamamen mevzuata uygun yürütüldüğü" savunuldu.

Personel talep formunun Adıyaman Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne iletildiği ve ilan süresinin 8–12 Eylül arasında beş gün boyunca yayımlandığı ifade edilen açıklamada, sadece iki başvuru olması nedeniyle açık iş sayısının dört katı aday çıkarılmadığından noter kurasına gerek kalmadığı, duyuruların www.kahta.bel.tr adresinde yayımlandığı ve bunun tebliğ yerine geçtiği bildirildi.

Açıklamada, bu süreçlerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı ileri sürüldü.