Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
Adıyaman'da evlerinde kahvaltı yaparken üzerlerine çöken asma tavanın altında kalan Emine (60) ve eşi Ramazan (65) Erbil, yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kahvaltı yapan Emine ve Ramazan Erbil çiftinin üzerlerine asma tavan çöktü.
Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.
İtfaiye ekibi, 1 saat süren çalışmanın ardından çifti yıkıntı altından çıkardı.
Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erbil çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Evde inceleme başlatıldı.
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