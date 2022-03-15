Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı

Adıyaman'da evlerinde kahvaltı yaparken üzerlerine çöken asma tavanın altında kalan Emine (60) ve eşi Ramazan (65) Erbil, yaralandı.

(DHA)
15 Mart 2022 Salı, 12:08
Kahvaltı sırasında feci olay: İki kişi yaralandı
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Olay, sabah saatlerinde, İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde kahvaltı yapan Emine ve Ramazan Erbil çiftinin üzerlerine asma tavan çöktü.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla eve, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekibi, 1 saat süren çalışmanın ardından çifti yıkıntı altından çıkardı.

Sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erbil çiftinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Evde inceleme başlatıldı.



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