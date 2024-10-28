Kahvehanede akılalmaz cinayet: 'Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum'

Yayınlanma: 28.10.2024 - 10:11

Güncelleme: 28.10.2024 - 10:11

Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde kahvehanede oturan Baran Cengiz, sohbet ettiği arkadaşı F.B. ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda F.B., belinden çıkardığı tabancayla Cengiz'i başından vurdu. Baran Cengiz yere yığılırken, şüpheli F.B. kaçtı.

Kahvehanedekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Cengiz'i ambulansla hastaneye götürdü. Tedaviye alınan Baran Cengiz, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde bir süre önce Cengiz'in, cep telefonunu çaldığı iddiasıyla F.B. ile tartıştığı, taraflar arasında bu nedenle husumet başladığı belirlendi. Cinayet şüphelisi F.B. ile Cengiz'in olay günü konuyu konuşmak için buluştuğu belirtildi.

Polis, F.B.'yi saklandığı adrese düzenlenen baskında yakaladı. Emniyete götürülen F.B., ifadesinde, "Kahvehanede otururken, daha önceden tartışma yaşadığım Baran yanıma geldi. Küfürleştik. Masadan kalkıp, 'Bekle geliyorum' dedikten bir süre sonra geri döndü. Üzerinde silah olduğunu düşünüp, vurdum" diye konuştu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.