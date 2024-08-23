Kahvehanede çıkan tartışma kanlı bitti: Çocukluk arkadaşını vurdu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kahvehanede çıkan tartışmada bir kişi çocukluk arkadaşını silahla vurarak yaraladı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adaapazarı Hızırtepe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşları olduğu öğrenilen C.Y. (34) ve M.C.K. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine C.Y., yanında bulunan silahla M.C.K.’yi vurarak yaraladı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
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