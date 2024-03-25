Kahvehanede cinayet: Tartıştığı husumetlisini tabanca ile vurarak öldürdü
Manisa'da M.Ö. (34), tartıştığı husumetlisi Olcay Güler'i (34) kahvehanede tabanca ile vurarak öldürdü.
Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi 144 Sokak'ta, dün saat 20.30 sıralarında M.Ö. husumetli olduğu kepçe operatörü Olcay Güler'in oturduğu kahveye gitti.
İkili arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Ö., Güler'e tabancayla tek el ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Güler, kurtarılamadı. Şüpheli suç aleti ile yakalanırken, soruşturma sürüyor.
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