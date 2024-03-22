Pazar esnafının yer kavgası cinayete dönüştü: Zanlı tutuklandı

Denizli’de pazar esnafının yer tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada tezgahı bulunan esnaf eline aldığı bıçakla seyyar satış yapan genci bıçakladı. Hastaneye kaldırılan genç yaşamını yitirdi.

İHA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 10:11
Pazar esnafının yer kavgası cinayete dönüştü: Zanlı tutuklandı
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Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre semt pazarında sebze ve meyve tezgahı bulunan Mustafa Y. (34), ile seyyar çilek satışı gerçekleştiren İdris Işıkçı (25) arasında yer tartışması çıktı.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mustafa Y. tezgahında bulunan bıçakla Işıkçı’yı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan genç ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada tedavisinin ardından yoğun bakıma alınan Işıkçı, ertesi gün yaşam mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan cinayet zanlısı Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


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