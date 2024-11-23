Kahvehanede silahlı dehşet anları kamerada

Tekirdağ'da kahvehaneye gelen bir kişi, oğlunu dövdüğü iddiasıyla yakaladığı kişiyi silahla vurdu.

Kahvehanede silahlı dehşet anları kamerada
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İHA
Yayınlanma: 23.11.2024 - 17:49

Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehanede iddiaya göre, kahvehaneye gelen O.Ç., oğlunun darp edilmesinden sorumlu tuttuğu E.S.'yi yakasından tutarak savurmaya çalıştı.

Art arda tetiğe basan O.Ç., E.S.'ye ateş açarak bacağından yaraladı. Yaralanan E.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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