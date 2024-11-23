Kahvehanede silahlı dehşet anları kamerada
Tekirdağ'da kahvehaneye gelen bir kişi, oğlunu dövdüğü iddiasıyla yakaladığı kişiyi silahla vurdu.
Ergene ilçesi Kırkgöz Mahallesi'ndeki bir kahvehanede iddiaya göre, kahvehaneye gelen O.Ç., oğlunun darp edilmesinden sorumlu tuttuğu E.S.'yi yakasından tutarak savurmaya çalıştı.
Art arda tetiğe basan O.Ç., E.S.'ye ateş açarak bacağından yaraladı. Yaralanan E.S. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan belayı satın aldı
- Protesto eden yurttaşlara polis müdahalesi!
- ‘Kar leoparı’ neden cezaevinde
- Ünlü kebapçının kardeşi 20. kattan aşağı düştü!
- Kayyum belediyeyi kapattı!
- Elazığspor'dan maça çıkmama kararı!
- Trabzonspor'da ayrılık!
- Ali Koç'tan çok sert Kayserispor açıklaması!
- Al Nassr'dan Talisca açıklaması!
- Yetki kısıtlayan teklif komisyondan geçti