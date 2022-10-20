Kahvehaneye saldırıda yaralanan güvenlik görevlisi öldü

20 Ekim 2022 Perşembe, 15:15

Olay, 17 Ekim gecesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası kapatılan bir motosikletle gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kahvehaneye tabancayla ateş açtı. Saldırıda kahvehanede oturan güvenlik görevlisi Osman Polat, başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Çağırılan ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alınan Polat, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyla bağlantısı bulunduğu belirtilen biri kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, yaşamını yitiren Polat'ın cenazesi ise otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.