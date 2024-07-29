Kakışım, CHP'nin iktidarın baskısını doğru yönetmesi gerektiğini söyledi: 'Bahane etmemeli'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

AKP iktidarı, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından sayısı artan CHP yönetimindeki belediyelere yüklenmeye devam ediyor. Sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan yasa teklifinde iş yükünün çeşitli maddelerle belediyelere yüklenmesinin ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın söylemleriyle gündeme gelen SGK borçları, yurttaşların aklına “İktidar, CHP’ye belediyeler üzerinden mi yükleniyor” sorusunu getirdi.

‘BAŞARIYI ENGELLEMEK’

Erken seçim gündemine yansıyabilecek olan konuda seçmenlerin tavrının nasıl şekillenebileceği de merak konularından bir tanesi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan siyaset bilimci Can Kakışım, “İktidarın yapmak istediği şey çok açık bir şekilde yerel yönetimleri sıkıştırarak yerel seçimlerdeki yenilginin bir tür rövanşını almak: CHP’li belediyelerin işlerini zorlaştırarak onları yer yer halkla karşı karşıya getirmek ve yereldeki başarılarını genele taşımalarının önüne geçebilmek” dedi.

Tasarruf önlemlerin “mali darbe” olarak tanımlayan Kakışım, “Tasarruf tedbirlerinin belediyeler üzerindeki etkileri ve özellikle de SGK borçlarıyla ilgili uygulamalarla birlikte CHP’li belediyelerin şimdiye kadar halka sundukları hizmetlerin kesilmesini sağlamaya çalışacaklar. Çünkü seçimi bu yüzden kaybettiler. Seçimin yanı sıra itibarlarını, rant kaynaklarını da kaybetmiş oldular” ifadelerini kullandı. CHP’li belediyelerin yurttaşlara sunduğu hizmetlerin ardından AKP’nin yönettiği kentlerde yaşayan yurttaşların da aynı hizmetleri beklediğini söyleyen Kakışım, iktidar için kurulu düzenin bozulduğunu ve bu yüzden belediyelerin sıkıştırılmaya başlandığını vurguladı.

‘HALKA İYİ ANLATMALI’

CHP’nin yaşadığı süreci yurttaşlara açıkça ve doğru biçimde anlatması gerektiğini vurgulayan Kakışım, “Asla bunları bahane olarak sunmamalı. ‘Bunlar bizi engellemeye çalışıyor ama biz şunları yaptık, bunları yapacağız. Bu noktada asla geri adım atmayacağız. O SGK borçlarını da ödeyeceğiz’ demeli. Bunlar için bütün şartları zorlamalı. Eğer CHP bu şekilde akılcı davranırsa o zaman halkın erken seçim beklentisi ve CHP’ye olan güveni de artacaktır” dedi. Sokak hayvanlarına ilişkin yasa teklifinde de CHP’nin yasayı reddetmesinin doğru bir hamle olduğunu söyleyen Kakışım, sürece yönelik alternatif planın ortaya konulması gerektiğini belirtti.

‘YURTTAŞ-BELEDİYE ÇATIŞMASI İSTENİYOR’

Sokak hayvanlarının öldürülmesini öngören yasaya ilişkin konuşan Kakışım, “İşi büyük oranda belediyelere bırakacak ve bunu yaparak bütün eleştirilerin oraya yönlenmesini sağlamaya çalışacak. Eğer orada bir aksaklık olursa yurttaşlarla belediyeleri karşı karşıya getirmeye ve böylece belediyelerin itibarını sarsmaya gayret edecek” diye konuştu.

