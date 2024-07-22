Küntay: Daha farklı bir Trump siyaseti bekleniyor

Yayınlanma: 22.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.07.2024 - 04:00

ABD siyaseti üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Burak Küntay, Trump’ın olası başkanlığında yaşanacak dış politika değişimlerini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Başkanlığa ilk aday olduğu ve kazandığı 2016’daki Trump ile bugünkü hali arasında pek çok fark olduğunu kaydeden Küntay, “Trump eğer koltuğa oturursa 4 yıl başkanlık yapmış, 4 yıl da başkanlığın ardından siyasetin saldırılarıyla uğraşmış ve bundan maddi manevi kayıplar yaşamış biri olarak koltuğa oturacak. 8 yıl önce uyguladıklarının hepsini aynı şekilde görmeyeceğiz. Daha farklı bir Trump olacak. Dış politikaya da iç politikaya da bu durum yansıyacak” dedi.

Trump ile birlikte ABD’nin Çin politikasında değişim olacağını belirten Küntay, Washington’ın elektrikli arabalardan enerjiye, ticaret hacmine kadar Pekin’e kota uygulayacağını ve ticari olarak baskılayacağını söyledi.

Ukrayna meselesinde ise Trump çok net söylüyor diyor ki ‘Gereksiz bir silah yardımı yapıyoruz.’ Bu konunun mevcut Başkan Joe Biden kadar üstüne düşmeyip Kiev’in arkasında yer almayacağı garanti” diye konuştu.

Küntay, seçilmesi halinde Trump’ın İsrail politikasında Filistin’e yakın en ufak bir tavrı olmayacağını ifade etti ve “ABD’nin İsrail’i daha güçlü bir şekilde savunacağını” vurguladı.