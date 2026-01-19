Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yer: Adana... Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp, tablet ve cep telefonu çaldılar!

Yer: Adana... Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp, tablet ve cep telefonu çaldılar!

19.01.2026 10:02:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Yer: Adana... Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp, tablet ve cep telefonu çaldılar!

Adana'da yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, kapısının camını kaldırım taşı ile kırıp girdikleri iş yerinden cep telefonu ve tablet çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, cep telefonu, tablet, akıllı saat, müzik çalar gibi malzemelerin bulunduğu vitrinlerin camını da taşla kırarak ürünleri çalıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Image

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Konular: #Cam #kaldırım