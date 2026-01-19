Yer: Adana... Kaldırım taşı ile iş yerinin camını kırıp, tablet ve cep telefonu çaldılar!

Seyhan ilçesi Karafatma Caddesi'nde saat 01.00 sıralarında yüzlerini kask ve kapüşonla gizleyen 2 kişi, cep telefonu satışı yapılan bir iş yerinin kapısının camını kırarak içeri girdi.

Şüpheliler, cep telefonu, tablet, akıllı saat, müzik çalar gibi malzemelerin bulunduğu vitrinlerin camını da taşla kırarak ürünleri çalıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İş yerinde parmak izi çalışması yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini de incelemeye alarak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.