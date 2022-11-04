Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü

Adana’da kaldırımda yürürken yüzüstü düşen Ömer Bolat (86), başını yere çarparak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen yakınları, Bolat'ın cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

DHA
04 Kasım 2022 Cuma, 16:55
Kaldırımda düşüp öldü, yakınları gözyaşı döktü
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Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesi’nde, 4 Kasım Cuma günü 15.30 sıralarında; kaldırımda yürüyen Ömer Bolat, dengesini kaybedip yere düştü.

Bolat'ın yüz üstü düşerek başını yere çarptığını görenler yardım etmek için etrafında toplandı.

KURTARILAMADI...

Bolat’ın hareket etmediğinin fark edilmesiyle polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bolat’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Haberi duyduktan sonra olay yerine gelen yakınları da Bolat'ın cansız bedeninin yanında gözyaşı döktü.

Meraklı kişiler de çevrede toplanarak polis ekiplerinin inceleme yapmasını izledi. Bolat’ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.


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