Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayaya çarptı
Bartın’da halk otobüsün seyir halindeyken açılan bagaj kapağı kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaralanan yaya kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alınırken, yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bartın’ın Kemerköprü mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre halk otobüsünün bagaj kapağı seyir halindeyken açıldı. Halk otobüsü sürücüsü açılan bagaj kapağını fark etmeyerek araçla ilerlemeye devam etti. Bu sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.
İlgili Haberler
- Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayaya çarptı
Video Haberler
- Sefo konserinde kavga: Alan 'boks ringine' döndü
- Ankara'da apartman dairesinden 1 kamyonet çöp çıktı
- Komşusunu yere yatırıp dakikalarca darbetti!
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- 'Önceden hazırlanan bir kumpas'
- Gebze'de hareketli dakikalar
- Direğe çarpan otomobilde sıkıştı, itfaiyeciler kurtardı
- Halk otobüsünün açılan kapağı yayaya çarptı
- Köprüden atladığı anlar kameraya yansıdı
- Ölümden kıl payı döndüler! Son anda yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- Yedi aydır korunuyorlar
- 12 bin isim var...
- Cemevi Erdoğan'a göre dizayn edildi
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- 'İslamcı için din siyasettir'
- Motorine indirim geliyor
- Yandaş Ersoy ile Erdoğan'ın kuzeni birbirine girdi
- Ünlü ekonomistten kritik dolar kuru tahmini
- Reuters, Erdoğan'ın seçim planını açıkladı
- Damada kadın iç çamaşırı giydirip, tasma taktılar