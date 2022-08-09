Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayaya çarptı

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Bartın’da halk otobüsün seyir halindeyken açılan bagaj kapağı kaldırımda yürüyen yayaya çarptı. Yaralanan yaya kaldırıldığı hastaneden tedavi altına alınırken, yaşanan kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ağustos 2022 Salı, 17:08

Bartın’ın Kemerköprü mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre halk otobüsünün bagaj kapağı seyir halindeyken açıldı. Halk otobüsü sürücüsü açılan bagaj kapağını fark etmeyerek araçla ilerlemeye devam etti. Bu sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.

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