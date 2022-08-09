Halk otobüsünün açılan bagaj kapağı kaldırımdaki yayaya çarptı

09 Ağustos 2022 Salı, 17:08

Bartın’ın Kemerköprü mahallesinde meydana gelen olayda iddialara göre halk otobüsünün bagaj kapağı seyir halindeyken açıldı. Halk otobüsü sürücüsü açılan bagaj kapağını fark etmeyerek araçla ilerlemeye devam etti. Bu sırada bagaj kapağı kaldırımda yürüyen H.A. isimli kadına çarptı.

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