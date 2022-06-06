Kaldırımda yürürken silahlı saldırıya uğradı!
Karaman'da Habib Ş. (38), kaldırımda yürüdüğü sırada otomobilden tabancayla ateş açılması sonucu sağ bacağından ve elinden yaralandı. Habib Ş., hastaneye kaldırılırken polis, kaçan saldırganların belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
Olay, saat 12.00 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarı'nda meydana geldi. Habib Ş., kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşılan siyah renk otomobilin arka camından tabancayla ateş açıldı. Habib Ş., yere yığılırken saldırganlar da hızla olay yerinden uzaklaştı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağ bacağından ve elinden yaralanan Habib Ş., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı alanda detaylı inceleme yaptı.
Polis, kaçan şüphelilerin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
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