Kalemi hâlâ ışık tutuyor: 'Kalpaksız Kuvvacı' Uğur Mumcu, 33 yıl önce bugün katledildi

Gazetemizin unutulmaz yazarı, araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu, 33 yıl önce bugün katledildi.

KALEMİ HÂLÂ BİZLERE IŞIK TUTUYOR

Mumcu, 33 yıl önce bugün düzenlenen hain saldırıyla bedenen aramızdan ayrıldı. Ancak fikirleri, haklı çıkan uyarıları ve haberleriyle Cumhuriyet meşalesi olmaya devam ediyor.

SİYASİ SUİKASTLARDA SÜREGELEN CEZASIZLIĞIN SİMGELERİNDEN BİRİ OLDU

'Kalpaksız Kuvvacı', 24 Ocak 1993’te Ankara Karlı Sokak’taki evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitirdi. Günlük alışkanlıkları izlenerek planlandığı anlaşılan suikast, profesyonel bir hazırlığın ürünüydü; yıllar süren soruşturmalara rağmen cinayetin asıl failleri ve bağlantıları ortaya çıkarılamadı.

Yargılamalar sonuçsuz kalırken, Uğur Mumcu cinayeti Türkiye’de siyasi suikastlarda süregelen cezasızlığın simgelerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Uğur Mumcu gazeteciliği şöyle tanımlıyordu:

“Gazeteci… gerektiğinde hükümetlere ve güç odaklarına karşı çıkabilen kişidir.”

GAZETEMİZDE YAYIMLANAN "TÜRK SOSYALİZMİ" MAKALESİYLE "YUNUS NADİ ÖDÜLÜ"NÜ ALDI

22 Ağustos 1942'de, Tapu Kadastro memuru Hakkı Şinasi ile Nadire Mumcu'nun dört çocuğundan biri olarak Kırşehir'de dünyaya gelen Mumcu, ailesinin Ankara'ya taşınması üzerine ilk, orta ve lise öğrenimini burada tamamladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965'te mezun olan Mumcu, öğrencilik yıllarında Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan "Türk Sosyalizmi" makalesiyle "Yunus Nadi Ödülü"nü aldı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Kürsüsü Profesörü Tahsin Bekir Balta'nın asistanlığını yapan Mumcu, Milliyet gazetesinde incelemeler kaleme aldı.

Mumcu, 12 Mart 1971 dönemindeki bir yazısında kullandığı "ordu uyanık olmalı" sözleriyle, "orduya hakaret etmek" ve "sosyal bir sınıfın öteki sosyal sınıflar üzerinde tahakkümünü kurmak" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı.

Mamak Askeri Cezaevinde bir yıla yakın tutuklu kalan, yargılandığı davada 7 yıl hapse mahkum edilen Mumcu, kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine tahliye edildi.

Serbest bırakılmasının ardından askere alınan Mumcu, askerliğini "yedek subay" olarak yapması gerekirken, kendi tabiriyle "sakıncalı piyade" olarak tamamladı.

KİTAPLARI SES GETİRDİ

Tuzla Piyade Okulundaki eğitimi sırasında okul yönetimi tarafından "kötü hal ve düşünce sahibi" olduğu gerekçesiyle disipline sevk edilen Mumcu, "er" statüsüne düşürülerek Ağrı'nın Patnos ilçesine gönderildi.

Askerlikten sonra üniversitedeki görevinden ayrılan Mumcu, profesyonel gazeteciliğe 25 Şubat 1974'te Yeni Ortam gazetesinde "Anarşist!.." başlıklı yazısıyla başladı.

Köşe yazılarında hem sorunları dile getiren hem de hukuka aykırı ve yasa dışı uygulamaların üstüne giden Mumcu, yazdığı kitaplarla da ses getirdi.

SAKINCALI PİYADE TİYATROYA UYARLANDI

Güldal Homan ile 19 Temmuz 1976'da evlenen Mumcu'nun bir oğlu (Özgür) ve bir kızı (Özge) oldu.

Usta gazetecinin 1977'de yayımlanan "Sakıncalı Piyade" kitabı tiyatroya uyarlandı ve Ankara Sanat Tiyatrosunda yüzlerce kez sahnelendi.

Mumcu, terörün silah kaçakçılığıyla ilişkisini ortaya koymak ve bu yönde kamuoyu oluşturmak için 1981'de "Silah Kaçakçılığı ve Terör" kitabını okurlarıyla buluşturdu.

Papa 2. Jean Paul'e düzenlediği silahlı saldırıya ilişkin Mehmet Ali Ağca ve bağlantıları hakkında araştırma yapan Mumcu'nun, "Rabıta" ve "12 Eylül" kitapları 1987'de, önemli araştırmalarından kabul edilen "Kürt-İslam Ayaklanması 1919-1925" eseri ise 1991'de yayımlandı.

"CİNAYETLERİN ARDINDAKİ SIR ORTAYA ÇIKMADI"

Uğur Mumcu, Yazar Musa Anter'in öldürülmesinden sonra 27 Eylül 1992'de Cumhuriyet gazetesinde kaleme aldığı "Dipsiz Kuyu" başlıklı yazısında, "Orta Doğu, emperyalizmin kol gezdiği, terör örgütleri ile çeşitli istihbarat örgütlerinin kanlı ve kirli oyunlar oynadığı karanlık dipsiz bir kuyudur. Bu karanlık ve dipsiz kuyuda cinayetler birbirini izler. Halk deyişi ile Orta Doğu'da 'kimin eli kimin cebindedir' bilinmez. Kim, kimi, neden öldürüyor? Bu soruların yanıtlarını anında bulmanın olanağı yoktur. Olaylar yıllar sonra aydınlanır. O da bir kısmı!" ifadelerini kullandı.

Mumcu, 24 Ocak 1993'te arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Suikastı, İBDA-C ve Hizbullah gibi örgütler üstlense de aradan geçen 33 yıla rağmen cinayetin üzerindeki sis perdesi aralanamadı.

Türkiye'yi sarsan suikasta ilişkin ilk yargılamalar, Mumcu'nun ölümünden 7 yıl sonra başladı. Mumcu suikastı ile Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve Doç. Dr. Bahriye Üçok cinayetlerini de kapsayan davanın adı "Umut" oldu.

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, cinayetlerin ardındaki sırrı tam olarak ortadan kaldıramadı.

YARGILAMA SONUNDA CEZA ALANLAR OLDU

İlk derece mahkemenin kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından, yeniden görülen davada, 3 sanık "yasa dışı Tevhid-Selam ve Kudüs Ordusu örgütünü kurmak ve yönetmek" suçundan, 5 sanık ise aynı örgüte üyelikten çeşitli sürelerde hapis cezalarına mahkum edildi.

Bu kapsamda sanıklardan Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç ve Ekrem Baytap, "silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" eylemlerinden 12 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırıldı.

Sanıklar Abdulhamit Çelik, Fatih Aydın, Yusuf Karakuş, Mehmet Şahin ve Recep Aydın'a ise "silahlı suç örgütü üyesi olmak"tan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Anayasa Mahkemesi, gözaltında tutuldukları tarihlerdeki mevzuatın, gözaltı süresinde avukata erişim imkanı tanımadığı gerekçesiyle, sanıklar Recep Aydın, Mehmet Ali Tekin, Hasan Kılıç, Mehmet Şahin ve Yusuf Karakuş'un yeniden yargılanmasına karar verdi.

Öte yandan suikastın kilit ismi olarak bilinen ve bombayı araca yerleştirdiği öne sürülen davanın firari sanıklarından Oğuz Demir'in dosyası ayrıldı. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Demir'in yargılanmasına devam ediliyor.