Kaloriferi yakmak isterken yandı: Madende feci kaza

Otlukbeli ilçesindeki bir maden ocağında çalışan, 3 çocuk babası 54 yaşındaki Sezen, bir süre önce sevkiyat nedeniyle gittiği iş yerinde soğuk hava nedeniyle kaloriferleri yakmak isteyen maden ocağındaki görevli arkadaşına yardım etmek istedi.

1'İNCİ VE 2'NCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Kazanın hızlı yanması için benzin dolu bidonu kazanın içine döken Sezen, kazandaki parlama sonucu yüzünden yaralandı. Yüzünde ve vücudunun bazı bölgelerinde 1'inci ve 2'nci derece yanıklar oluşan Sezen, sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edilmesiyle Otlukbeli İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edilen Sezen'in tedavisi burada devam ediyor.

Mehmet Sezen olay anını anlatırken arkadaşına yardım etmek istediğini ve kazanda benzin veya tiner olduğunu söyleyereka niden ateşin parladığını söyledi. Alevlerin yüzüne sıçramasıyla yüzünü montuyla örterek oksijeni kesen Mehmet Sezen, büyük bir badire atlattığını da aktardı.

"MÜMKÜN OLDUĞUNCA BÖYLE BİR HATA YAPMASINLAR"

Sezen, arkadaşının o esnada üşüdüğünü ve sadece arkadaşına yardım etmek istediğini belirtirken, şu an tedavi gördüğünü ve her şeyin yolunda olduğunu da ekledi.

Sezen, meydana gelen parlamada, alnı, çenesi, kulakları ve vücudunun bazı yerlerinde yanıklar oluştuğunu ifade ederek, "Ben yandım kimse yanmasın. Vatandaşlar benzin gibi yanıcı maddeleri, yakıtları sobaya, kazana katmasın. Daha büyük tehlikeler olabilir, mümkün olduğu kadar böyle bir hata yapmasınlar." diye konuştu.

Yanık Tedavi Merkezi doktorlarından Emre Nohutçu da alev yanığına bağlı yüz bölgesinde 1. ve 2. derece yanıklar oluşan hastayı yakından takip ettiklerini, medikal ve pansuman tedavilerinin sürdüğünü ifade etti.