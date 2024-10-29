Kaloriferler ne zaman açılır? Kaloriferler ayın kaçında yanar?
Merkezi sistem kalorifer, henüz doğalgaz sistemi bulunmayan apartmanlarda kullanılmaya devam etmektedir. Peki, merkezi sistem kalorifer, belirlenen tarihler itibariyle uzman kişiler aracılığıyla günün belirli saatlerinde aktif edilmektedir. Peki, Kaloriferler ne zaman açılır? Kaloriferler ayın kaçında yanar?
Merkezi sistem kalorifer, illere göre farklı tarihlerde yanmaktadır. Bazı illerde merkezi sistem kalorifer yanma tarihleri, valilik tarafından ilan edilmektedir. Peki, Kaloriferler ne zaman açılır? Kaloriferler ayın kaçında yanar?
KALORİFERLER NE ZAMAN AÇILIR?
Yönetmeliğe göre, merkezi sistemin açılış tarihi 15 Kasım, kapanış tarihi ise 15 Nisan olarak belirlenmiştir. Ancak, her bölgede aynı tarih uygulanacak diye bir durum söz konusu değil.
Bu kapsamda her ilin Valiliği kendi karar vermektedir.
Etiketler: #kalorifer #merkezi sistem kalorifer
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