Yayınlanma: 28.10.2024 - 22:41

Güncelleme: 28.10.2024 - 22:41

AyNA Yapım imzalı dizi Uzak Şehir’in konusu ve yayın tarihi açıklandı. Peki, Uzak Şehir dizisinin konusu ne? Uzak Şehir dizisi oyuncuları kimler? Uzak Şehir dizisi ne zaman yayınlanacak?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ KONUSU NE?

Heyecanla beklenen dizide Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada’dan Mardin’deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora’dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya’nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Albora fertlerinin kıyasıya iktidar savaşına sahne olacak dizi "Uzak Şehir" 11 Kasım Pazartesi akşamı izleyicilerle buluşacak.

UZAK ŞEHİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Aşk ve aile bağlarının anlatılacağı Uzak Şehir'in oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken ve Kuzey Gezer bulunuyor.