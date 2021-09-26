Kalp Çarpıntısı kitabı kararın ardından zarfla satılabiliyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ana karakterleri eşcinsel olan Alice Oseman'ın "Kalp Çarpıntısı" isimli çizgi roman serisini muzır muzır ilan etti. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından kitabın zarfla kapatılarak ve üzerine 'küçükler için zararlıdır' yazılarak satışa sunulduğu görüldü.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü (8 Eylül 2021, Çarşamba) sayısında yayımlandı.
Buna göre, Kurul tarafından resen incelenen İngiliz yazar Alice Oseman'a ait "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitaptaki bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.
Kurul, söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verdi.
Kararın ardından kitap, zarflar içinde satışa sunuldu ve üzerinde 'Küçüklere zararlıdır' ibaresi yer aldı. Litabın bu şekilde satışa sunulması sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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