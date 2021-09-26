Kalp Çarpıntısı kitabı kararın ardından zarfla satılabiliyor

26 Eylül 2021 Pazar, 09:39

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulunun kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü (8 Eylül 2021, Çarşamba) sayısında yayımlandı.

Buna göre, Kurul tarafından resen incelenen İngiliz yazar Alice Oseman'a ait "Kalp Çarpıntısı" isimli iki ciltlik kitaptaki bazı yazıların, 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verildi.

Kurul, söz konusu kitabın 1117 sayılı Kanun'un 3266 sayılı Kanun'la değişik 4. maddesindeki sınırlamalara tabi olmasına oy birliği ile karar verdi.

Kararın ardından kitap, zarflar içinde satışa sunuldu ve üzerinde 'Küçüklere zararlıdır' ibaresi yer aldı. Litabın bu şekilde satışa sunulması sosyal medyada tartışma konusu oldu.