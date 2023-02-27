Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
Muğla'da Milas-Bodrum Havalimanı'nda görevli polis memuru Burhan Kurtuluş (42), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Milas-Bodrum Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde görevli Burhan Kurtuluş, önceki gün akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Kendi otomobili ile Milas Devlet Hastanesi'ne giden Kurtuluş, hastane otoparkına girdiği sırada fenalaştı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini de kaybeden Kurtuluş, park halindeki diğer araçlara çarptı.
KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerince otomobilden çıkarılan Kurtuluş'a müdahale edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kurtuluş, yaşamını yitirdi. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de Milas Devlet Hastanesi'ne gidip, bilgi aldı.
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