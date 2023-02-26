Polis memuru, eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı

Samsun'da bir süre önce emeklilik dilekçesi veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö. evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu pompalı tüfekle rehin aldı.

DHA
Yayınlanma: 26 Şubat 2023 - 17:31
Polis memuru, eşini ve 3 çocuğunu rehin aldı
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Samsun'un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi 3322'nci Sokak'ta iddiaya göre, bir süre önce emekli olmak için dilekçe veren bomba imha uzmanı polis memuru A.Ö., pompalı tüfekle evli olduğu kadını ve 3 çocuğunu müstakil evinde rehin aldı.

A.Ö'nün eşi, telefonundan Kadın Acil Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarda bulundu. İhbarı alan polis ekipleri, eve gitti ve kapıyı çaldı.

Kapıyı açan A.Ö., pompalı tüfeğini ekiplere doğrulttu ve ''Evde bomba var gelen olursa patlatırım'' dedi.

Geri çekilen ekiplerin, destek istemesi üzerine olay yerine özel harekat dahil çok sayıda ekip sevk edildi. Polisler, evin etrafına güvenlik şeridi çekti.

A.Ö.'yü ikna çabaları sonrasında anne ve 3 çocuğu müstakil evden çıkarıldı. Ekipler bir süre sonra da bomba imha uzmanı polis A.Ö.'yü de ikna ederek eylemini sonlandırmasını sağladı.

A.Ö. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


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