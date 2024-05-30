Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti

İstanbul’da görev yapan Malatyalı polis memuru geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 16:44
Kalp krizi geçiren polis memuru hayatını kaybetti
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İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Bayram Koç’a (26) bir süre ulaşamayan yakınları daha sonra polis memurunu ikametinde hayatını kaybetmiş bir şekilde buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, hayatını kaybettiği belirlenen polis memurunun cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis memuru Bayram Koç’un cenazesinin yarın Malatya’ya getirilerek Şehir Mezarlığı’na defin edileceği öğrenildi.


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