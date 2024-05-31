Kalp krizi geçiren sürücüye hayat kurtaran müdahale!

Yayınlanma: 31.05.2024 - 11:21

Güncelleme: 31.05.2024 - 11:21

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 DVR 237 plakalı otomobili kullanan Mahmut Tabar seyir halindeyken fenalaştı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıktı ardından da ankesörlü telefon kulübesine çarparak durabildi.

Bu sırada kaldırımda telefonla konuşan Mert Gündoğan, kazadan son anda kurtuldu. İşyerinden çıktıktan sonra evine gitmek üzere aracına binen hemşire Özlem Güler, sürücüye suni teneffüs ve kalp masajı yaptı. 45 dakika sürdüğü öğrenilen kalp masajının ardından sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabiliyor. Çevre sakinleri kazanın ardından sürücünün yardımına koşuyor.

Kaza sırasında kaldırımdaki ankesörlü telefonda konuşan Mert Gündoğan, "Burada telefonla konuşuyordum. Karşıdan geliyordu. Sanırım kontrolü kaybetti. Yanındaki karısı çığlık atınca acemi birisi direksiyon kontrolünü kaybetti zannettim. Araba kaldırımdan zıpladı ankesörlü telefona gelip çarptı, yanına hemen koştuk. Travmadaydı sanırım, titriyordu çok. Kalbi durdu sanırım. Suni teneüffüs ve kalp masajı yaptılar" dedi.

SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI YAPTI

Kazayı görerek yardıma koşan hemşire Özlem Güler ise, "Tam önüme kırıyordu. Karşı taraftan gelirken zik zak çizmişti. Ondan sonra bir ses duydum. Dörtlüleri yaktım. Hanımefendinin sesini duydum. Bir kişiyi ezdiklerini zannettim. O sebepten kalktım baktım. Arabanın içinde hala nabzı vardı çok yavaştı. Nabzı yavaşlayınca arabadan aşağı almak zorunda kaldık. Kalbi durdu. Kalp masajı, suni teneffüsle biraz yardımcı oldum. İnşallah Allah şifa versin" diye konuştu.

Kalp krizi geçiren sürücü Mahmut Tabar'ın yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.