Kalp nakli beklerken ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştu

Neslihan ve Samet Şiş'in tek çocuğu Göktuğ Alp Şiş, 1,5 yıl önce geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası ayaklarda şişlik, karında ödem ve nefes darlığı şikayetiyle farklı hastanelere götürüldü. Yapılan tetkiklerde, Göktuğ Alp'in enfeksiyon sonrası kalp kasının ciddi şekilde etkilendiği ve süreçte kalp fonksiyonlarının kritik seviyelere kadar gerilediği, kalp nakline ihtiyaç duyduğu belirlendi. Göktuğ Alp, bunun üzerine Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan değerlendirmelerde kalbin sol tarafının ciddi düzeyde etkilendiği, kalp kasılma gücünün olması gerekenin yarısının da altında olduğu tespit edildi ve ilaç tedavisine başlandı. Enfeksiyon sonrası gelişen ağır kalp kası hastalığı nedeniyle hayati riskle karşı karşıya kalan Göktuğ Alp, enfeksiyona ve kalp yetmezliğine yönelik uygulanan uygun tedavilerle nakil ihtiyacı duymadan sağlığına kavuştu.

'KALBİ YÜZDE 30 CİVARI ÇALIŞIYORDU'

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Ece, ailenin önce farklı merkezlere başvurduğunu belirterek, "Göktuğ Alp’in enfeksiyon sonrası gelişen ağır kalp hastalığı nedeniyle kalp kası etkilenmiş ve kalp normal fonksiyonunu gösteremez hale gelmiş. Farklı merkezlerde yoğun bakım yatış süreci olmuş. 3-4 aylık bir yatış hikayesi var. Farklı merkezlerde de uygun tedavilere başlanmış ama zorlu bir süreç olmuş. Hastanemiz bir kalp nakli merkezi olduğu için yoğun bakımı sonrası bizim hastanemize başvurdu. Biz de nakil süreci öncesinde değerlendirmelerimizi yaptık. Kalp yetmezliğine yönelik ilaç tedavilerini düzenledik ve aynı zamanda geçirdiği ağır enfeksiyona yönelik olarak bize başvuru öncesindeki merkezde uygulanan enfeksiyona yönelik tedavisine devam ettik. Hastanın kliniğine göre, laboratuvar değerlerine göre, ekokardiografik bulgularına göre tedavisini düzenledik. Göktuğ Alp, çoklu ilaç tedavisi alıyordu. Kalp yetmezliği yani kalbin sol tarafı ciddi manada etkilenmişti bize başvurduğunda. Normalde yüzde 60’ın üzerinde çalışması gereken sol kalbi yüzde 30 civarında çalışıyordu ve kötü durumdaydı" dedi.

'MUCİZE GİBİ BİR DURUM'

Prof. Dr. Ece, hem kalp yetmezliğine yönelik hem de geçirdiği ağır enfeksiyona yönelik ilaç tedavileri ile Göktuğ Alp’in durumunun gün gün daha iyi gittiğini aktararak, "Eğer daha kötüye gitmiş olsaydı biz hastamıza nakil öncesi kateter anjiografi yapacaktık ve nakil ekibi ile konuşup ona göre planlamasını yapacaktık. Ama Göktuğ Alp, medikal tedavi dediğimiz ilaç tedavisine iyi cevap verdi ve zamanla yüz güldürücü sonuç alabildik. Bu hastalıkta kalp kası enfeksiyonuna bağlı hastalıklarda çok ciddi durumlar ortaya çıkabiliyor. Solunum sıkıntısı artabiliyor. Solunum cihazına bağlamak zorunda kalabiliyoruz hastayı. Yapay kalp takmak zorunda kalabiliyoruz. Ama Göktuğ'da bu durumlar oluşmadı. Daha iyiye gitti. Gerçekten mucize gibi bir durum. Normalde bu hastalık düzelmeyebilir. Çok şükür ki tedavileri iyi yanıt verdi. Aileler endişe etmesinler. Enfeksiyona bağlı kalp yetmezliği durumlarında bunların hepsi kalp nakline gitmiyor. Bu çocukların hepsi kaybedilmiyor. İyi uygun tedavi ve takiple bu hastaların önemli bir kısmını normal sağlığına kavuşturabiliyoruz. O yüzden umutsuzluğa kapılmasınlar” ifadelerini kullandı.

Göktuğ Alp’in annesi Neslihan Şiş ise oğlunun sağlığına kavuştuğunu söyleyerek, "Şu an çok iyi durumdayız. Yaşıtları gibi koşuyor, oynuyor. İhtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Şu an yüzde 50’nin üzerinde değerleri. İlaçları azaltıldı. İnşallah ilaç kullanmaya bile gerek kalmadan her şey düzelecek ileriki zamanda. Doğru tedaviyle, doğru takip ve tedaviyle iyi sonuç da alınabiliyor" diye konuştu.