Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi Özmen kazada ağır yaralandı: Şoförü hayatını kaybetti
İstanbul Çatalca’da gerçekleşen trafik kazasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.
Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan lüks araç, petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.
ÖZMEN'İN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ
Araç içerisinde bulunan Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti.
Özmen hastaneye kaldırılırken, hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.
Etiketler: #Kalyon Holding
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