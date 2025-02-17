Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi Özmen kazada ağır yaralandı: Şoförü hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca’da gerçekleşen trafik kazasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü ise hayatını kaybetti.

Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi Özmen kazada ağır yaralandı: Şoförü hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 17.02.2025 - 15:54

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkiinde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan lüks araç, petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.

ÖZMEN'İN ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Araç içerisinde bulunan Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti.

Özmen hastaneye kaldırılırken, hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.


Etiketler: #Kalyon Holding

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