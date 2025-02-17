Can Uzun'un gol attı, Frankfurt kazandı!

Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Can Uzun'un gol attı, Frankfurt kazandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:21

Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Holstein Kiel karşı karşıya geldi.

Frankfurt Arena'da oynanan mücadelede Eintracht Frankfurt, Holstein Kiel'i 3-1'lik skorla mağlup etti.

Frankfurt'un gollerini, Hugo Larsson, Tuta ve Can Uzun kaydederken Holstein Kiel'in tek golü Finn Porath'tan geldi.

Ev sahibi ekipte Hugo Ekitike, 45. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

CAN UZUN'DAN GOL

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen ve 71 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Can Uzun, Frankfurt adına bir gol kaydetti.

BATSHUAYI FORMA GİYMEDİ

Takımının kazandığı maçta yedek kulübesinde bulunan Michy Batshuayi oyuna dahil olmadı. 4 oyuncu değiştiren Frankfurt'ta Elye Wahi, Mohmoud Dahoud, Jean-Matteo Bahoya ve Niels Nkounkou maça sonradan girdi.

Bu sonuçla birlikte Eintracht Frankfurt'un Bundesliga'daki yenilmeme serisi 7 maça çıktı. (4G 3B) Frankfurt Bundesliga'da 42 puanla 4. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Can Uzun #Bundesliga #eintracht frankfurt

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