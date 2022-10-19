Kamera kaydını izleyince skandalı fark etti: Kediyi fırında yakmış!
Malatya'da kediyi çalıştığı işyerindeki fırında yakarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Malatya merkeze bağlı Hacıabdi Mahallesi'ndeki işyerini sabah saatlerinde açan O.Ö, iddaya göre, gece halledilmesi gereken işlerin yapılmadığını görünce kamera kayıtlarını izledi.
O.Ö. kayıtları izlediğinde, bir hafta önce işe başlayan B.B'nin (18) gece saatlerinde bir kediyi sıcak fırına atarak ölümüne sebep olduğunu gördü. O.Ö., bunun üzerine durumu yetkililere bildirdi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheli B.B. "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.
Hakkındaki suçlamayı kabul eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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