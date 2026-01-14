Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kameralar kayıttaydı... Silahla kafasını kaşıyıp kurşun yağdırdı!

Kameralar kayıttaydı... Silahla kafasını kaşıyıp kurşun yağdırdı!

14.01.2026 12:11:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Kameralar kayıttaydı... Silahla kafasını kaşıyıp kurşun yağdırdı!

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde husumetli olduğu kişinin iş yerinin önüne gece saatlerinde gelen bir kişi, kollarını açıp bir şeyler söyledikten sonra silahla kafasını kaşıyıp iş yerine rastgele kurşun yağdırdı. Saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan sabah saatlerinde yakalandı.

Başak Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde dün gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iş yerinin önüne gelen bir kişi peş peşe tetiğe bastı ve rastgele ateş edip olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÖNCE KOLLARINI AÇTI, SİLAHLA KAFASINI KAŞIDI VE İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurşunlanan iş yerinde ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin iş yerini kurşunladığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önüne gelip kollarını açarak bir şeyler söylediği, daha sonra elindeki silahla kafasını kaşıdığı ve art arda iş yerine doğru defalarca ateş ettiği anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucu saldırganın S.S.İ. (25) adlı kişi olduğu tespit edildi. Şüphelinin Esenler'de ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine Asayiş Büro ekipleri sabaha karşı S.S.İ.'nin adresine baskın düzenledi.

Şüpheli, gözaltına alınırken ikamette yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlgili Konular: #İstanbul #Başakşehir #iş yeri #kurşunlama

İlgili Haberler

Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı: Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı!
Doğubank'ta iş yerine ateş açan şüpheli yakalandı: Silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Fatih’te Doğubank İş Merkezi’nde daha önce çalıştığı iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheli A.K. (35), polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkarken, şüphelinin saldırıyı eski patronuyla arasında yaşanan alacak-verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği öğrenildi.
İzmir’deki kanlı saldırının iddianamesi hazır: 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi
İzmir’deki kanlı saldırının iddianamesi hazır: 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi İzmir'in Balçova ilçesinde geçtiğimiz yıl 3 polisin şehit olduğu, 1'i polis 2 kişinin yaralandığı polis merkezine yönelik terör saldırısıyla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede şüpheliler hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Diyarbakır'da zabıta bürosuna taşlı saldırı!
Diyarbakır'da zabıta bürosuna taşlı saldırı! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Turizm Bürosu'na, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi.