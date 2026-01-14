Kameralar kayıttaydı... Silahla kafasını kaşıyıp kurşun yağdırdı!

Başak Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde dün gece saatlerinde silahlı saldırı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; iş yerinin önüne gelen bir kişi peş peşe tetiğe bastı ve rastgele ateş edip olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu iş yerine çok sayıda kurşun isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

ÖNCE KOLLARINI AÇTI, SİLAHLA KAFASINI KAŞIDI VE İŞ YERİNE ATEŞ AÇTI

Olay yerine gelen Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri kurşunlanan iş yerinde ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin iş yerini kurşunladığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Görüntülerde, şüphelinin iş yerinin önüne gelip kollarını açarak bir şeyler söylediği, daha sonra elindeki silahla kafasını kaşıdığı ve art arda iş yerine doğru defalarca ateş ettiği anlar yer aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırmalar sonucu saldırganın S.S.İ. (25) adlı kişi olduğu tespit edildi. Şüphelinin Esenler'de ikamet ettiğinin belirlenmesi üzerine Asayiş Büro ekipleri sabaha karşı S.S.İ.'nin adresine baskın düzenledi.

Şüpheli, gözaltına alınırken ikamette yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, şarjör ve 9 fişek ele geçirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.