Kameralara yansıdı... Halk otobüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yumruklu kavga!
Bursa'da halk otobüsü ile motosiklet sürücüsünün yumruklu yol verme kavgası kameraya yansıdı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'nde iki sürücü birbirine girdi.
Edinilen bilgiye göre; şehrin en işlek noktalarından biri olan Kent Meydanı'nda, halk otobüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyürken sürücüler birbirlerine yumruk atarak saldırınca araya çevredeki yurttaşlar girerek ayırdı.
O anlar çevredeki yurttaşların cep telefon kamerasına yansıdı.
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