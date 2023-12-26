Anbean kaydedildi... Yol verme kavgası linç girişimine döndü!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 09:43

Güncelleme: 26.12.2023 - 10:10

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Mahallesi'nde dün gece saat 00.00 sıralarında iddiaya göre; iki sürücü arasında başlayan yol verme tartışması, bir anda kavgaya döndü.

Araçlarından inen 7 kişi, sürücüyü aralarına alarak tekme tokat dövdü. Bir anda grubun arasında kalarak tekme tokat dayak yiyen kişi, saldırganların arasından kazağını çıkararak kurtulmaya çalıştı.

Yarı çıplak kalan sürücüyü kovalayarak darbetmeye devam eden saldırganları, araya giren yurttaşlar durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sürücüyü darbetmeye devam eden grup, bir süre sonra yurttaşların araya girmesi üzerine araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.

CEP TELEFONU TARAFINDAN KAYDEDİLDİ!

Bir yurttaşın cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde, araçlarından inen 7 kişinin, aralarına aldıkları sürücüye saldırdıkları görülüyor.

Olay yerine gelen bir yurttaşın grubu engellemeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı kayıtlara yansıdı. Ayrıca, saldırganlara katılmak için aracından inen kişiye, bir kadının engel olmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.