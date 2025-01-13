Kameraya yansıdı... İstiklal Caddesi'nde kaza!
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü demir direğe çarptı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, İstiklal Caddesi'nde saat 07.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nde hızla ilerleyen otomobil sürücüsü aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Demir direğe çarpan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sırasında otomobilde ve bir işyerinde maddi hasar meydana geldi.
O sırada caddede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, hızla gelen otomobilin demir direğe çarpması ve direğin devrildiği anlar görülüyor.
Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otomobil olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: #İStiklal caddesi #kaza #otomobil
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