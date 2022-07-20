Kamp Armen'in yenileme temeli ekimde atılacak

20 Temmuz 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul’da Ermeni kökenli çocuklara yurt olması için 1962’de Tuzla’da yapılan Kamp Armen’in yenileme temeli Amerika Ermeni Protestan Kiliseleri Birliği desteğiyle ekim ayında yeniden atılacak.

Kiliseler Birliği Direktörü Zaven Hancıyan, eşi Sona Hancıyan ve Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı Hrant Dink Okulu öğrencileri Kamp Armen arazisini ziyaret etti. Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi ve Mektebi Vakfı’na ait arazi üzerine 100 gencin kalabileceği yurt, kültür merkezi, fuaye, kütüphane, çok amaçlı salonlar ve oditoryum inşa edilecek. Suikast sonucu yaşamını yitiren gazeteci Hrant Dink’in de kaldığı Kamp Armen’in girişinde “Hafıza Merkezi” de yer alacak. Kamp Armen’in yeniden inşasına destek verecek olan Amerika Ermeni Protestan Kiliseleri Birliği Direktörü Hancıyan, Kamp Armen arazisinde incelemelerde bulundu. Kamp Armen için Ermeni Protestan, Katolik ve Ortodoks cemaatinin birlik olduğunu söyleyen Zaven Hancıyan, “İstiyoruz ki burası Kamp Armen adına uygun bir yer olsun.”