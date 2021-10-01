Kampüste öldüren ihmal: Yurda giden öğrenci çukurda can verdi
Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) yerleşkesi içerisinde devam eden yemekhane inşaatındaki çukura düşen üniversite öğrencisi, hayatını kaybetti.
Olay, dün akşam 22.30 sıralarında SDÜ doğu yerleşkesinde meydana geldi. İddiaya göre, yemekhane inşaatının yanından kaldığı yurda doğru yürüyen SDÜ Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği 1. sınıf öğrencisi Ali Sinan Cirit (19), yaklaşık 8 metre yükseklikten inşaat temeli için kazılan alandaki demirlerin üzerine düştü.
Sabah saat 07.45 sıralarında bir inşaat işçisi tarafından fark edilen Cirit için ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ali Sinan Cirit’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cirit’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cirit'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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