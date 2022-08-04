Kamu çalışanlarının maaşlarındaki erime, bankalardan alınan promosyonlara da yansıdı

04 Ağustos 2022 Perşembe, 04:00

Yüksek enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kamu çalışanlarının maaşlarındaki erime bankaların promosyonlarına da yansıdı. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, promosyon anlaşmalarının yeniden düzenlenmesini istedi.

Bakanlıklar ve kamu kurumları, personel maaşlarının ödeneceği banka için ihaleye çıkıyor ve kazanan bankalar ile iki yıldan az ve beş yıldan çok olmamak kaydıyla protokol imzalanıyor. 2021 sonu ve 2022 başında 4-6 bin bandında anlaşılan promosyon miktarları, asgari ücretin yükseltilmesiyle “eridi”. Yakın zamanda yapılan anlaşmalarda ise promosyon miktarı bazı kurumlar açısından 30 bin liraya kadar çıktı. Böylece birkaç ay arayla imzalanan promosyon anlaşmaları arasındaki fark uçurum oldu. Personelin duruma itiraz etmesi üzerine harekete geçen Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Hamzaçebi, başta bakanlıklar olmak üzere düşük miktardan promosyon anlaşması yapan kurumlara yazı yazarak, bu portokollerin güncellenmesini istedi.

"YENİDEN BELİRLENSİN"

Yazılarda, enflasyonun arttığını, promosyon tutarlarının da çalışanlar aleyhine güncelliğini kaybettiğini vurgulayan Hamzaçebi, “Promosyonların faiz, döviz kuru ve enflasyon gibi güncel ekonomik verilerin göz önünde bulundurularak en yüksek tutar üzerinden revize edilmesi ve revize görüşmeleri sırasında da sendikadan temsilci davet edilmesi gerektiğini” kaydetti.

Kurumların promosyon tutarlarının arasında büyük farklar oluştuğunu söyleyen Hamzaçebi, “Yeni yapılacak promosyon anlaşmalarında da ekonomik şartların dikkate alınmadan düşük olarak belirlendiği, siyasi sebeplerle ihale sürecine müdahale edilerek bazı özel bankaların saf dışı bırakılmaya çalışıldığı sendikamızca tespit edildi. Bankayı değil çalışanı düşünün” dedi.

EĞİTİM-İŞ’TEN 25 BİN TL’LİK ANLAŞMA

Eğitim-İş’in faaliyet gösterdiği Edirne’nin Keşan ilçesinde üç yıllığına imzalanan anlaşmada promosyon 25 bin 250 lira olarak belirlendi. Eğitim-İş, “Etkili sendikacılığımızı Türkiye’de yetkili hale getirdiğimizde eğitim emekçilerinin haklarının nasıl alınacağını herkes görecek” açıklaması yaptı.