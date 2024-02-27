‘Kamu davası açılsın’ çağrısı
Yaşam savunucuları dün 9 ildeki 18 farklı adliyede Erzincan İliç’te meydana gelen doğa katliamına ilişkin suç duyurusunda bulundu.
Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu’nun basın açıklamasında, “Böylesi büyük ölçekte doğa tahribatına sebep olan ‘kasıtlı fiiller’ ekokırım suçudur. Bu bağlamda, İliç’te yaşananlar kesinlikle ‘ihmal suçu’ değildir” ifadelerine yer verildi.
İklim Adaleti Koalisyonu’ndan Oruç Karaçık,
“Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret
Anonim Şirketi, yöneticileri ve çalışanlarıyla
gereken idari önlemleri almayan, denetim
yapmayan olaya yol açan izin ve ruhsatları
veren kamu görevlilerinin tespit edilmesini,
yapılacak soruşturma sonucunda,
tespit edilen şüphelilerin atılı suçlardan
cezalandırılmaları, şüpheli şirkete verilen
izinlerin TCK madde 60 gereğince iptali
istemli olarak kamu davası açılmasını talep
etmekteyiz” dedi.
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