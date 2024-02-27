‘Kamu davası açılsın’ çağrısı

Yaşam savunucuları dün 9 ildeki 18 farklı adliyede Erzincan İliç’te meydana gelen doğa katliamına ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Şeyda Öztürk
Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00
‘Kamu davası açılsın’ çağrısı
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Ekoloji Birliği ve İklim Adaleti Koalisyonu’nun basın açıklamasında, “Böylesi büyük ölçekte doğa tahribatına sebep olan ‘kasıtlı fiiller’ ekokırım suçudur. Bu bağlamda, İliç’te yaşananlar kesinlikle ‘ihmal suçu’ değildir” ifadelerine yer verildi.

İklim Adaleti Koalisyonu’ndan Oruç Karaçık, “Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, yöneticileri ve çalışanlarıyla gereken idari önlemleri almayan, denetim yapmayan olaya yol açan izin ve ruhsatları veren kamu görevlilerinin tespit edilmesini, yapılacak soruşturma sonucunda, tespit edilen şüphelilerin atılı suçlardan cezalandırılmaları, şüpheli şirkete verilen izinlerin TCK madde 60 gereğince iptali istemli olarak kamu davası açılmasını talep etmekteyiz” dedi.


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