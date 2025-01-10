Kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink davası yine ertelendi

Yayınlanma: 10.01.2025 - 12:33

Güncelleme: 10.01.2025 - 12:33

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in, tetikçi Ogün Samast tarafından gazete binası önünde katledilmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 14 sanık yönünden bozduğu davaya bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Tutuklu ve tutuksuz sanıklar, duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada Dink ailesinin avukatları ile sanık avukatları da hazır bulundu.

Sanıkların tutukluluğa ilişkin taleplerini alan mahkeme, tahliye ve beraat talep eden sanıkların taleplerini reddetti. Mahkeme, tanık dinlenmesini isteyen bazı sanıkların bu talebini de reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklardan Hasan Durmuşoğlu'nun hastanede olması ve Muharrem Demirkale'nin savunmasının henüz alınamaması nedeniyle duruşma 7 Şubat'a ertelendi. Mahkeme, gelecek duruşmada savunmasının alınması için olay tarihinde Yüzbaşı olan tutuklu sanık Muharrem Demirkale'nin mahkemede hazır edilmesine karar verdi.

SAVCININ MÜTALAASI

Geçen celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Veysal Şahin, Osman Gülbel, Onur Karakaya, Okan Şimşek, Mehmet Ayhan, Hasan Durmuşoğlu, Gazi Günay ve Ali Öz, hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından ayrı ayrı 2’şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.

Savcı, sanık Muharrem Demirkale hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiş, sanık Bekir Yokuş hakkında ise, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" ve "Anayasayı ihlal" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis talep etmişti.

Mütalaada sanık Yavuz Karakaya hakkında, "Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 22,5 yıldan 30 yıla kadar hapis istenirken, sanıklar Volkan Şahin, Şükrü Yıldız ve Mehmet Ali Özkılınç hakkında ise mahkumiyetlerine yeterli, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatlarına karar verilmesi istenmişti.