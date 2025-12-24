Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Kamu görevlisi' yalanıyla milyonluk vurgun!

24.12.2025 14:14:00
DHA
Tekirdağ ve İstanbul'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çerkezköy ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde yaşayan S.Ç. (70), 6 Aralık'ta İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurarak, kendisini 'kamu görevlisi' olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon 390 bin lira dolandırıldığını söyledi. Şikâyet sonrası çalışma başlatan jandarma, şüpheliyi belirleyip, yakaladı. Şüpheli tutuklanırken, soruşturma genişletildi. Bu kez Tekirdağ ve İstanbul'da adresleri belirlenen 8 şüpheli daha gözaltına alındı.

7 ADRESE OPERASYON

7 adreste arama yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 9 cep telefonu, 15 sim kart, 2 para sayma makinesi, hassas terazi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 773 bin 400 TL, 1655 avro, 11 bin 577 dolar, 32 altın bilezik, 5 altın zincir kolye, 11 çeyrek altın, 1 yarım altın, 5 tam altın, 4 adet 1 gram 22 ayar altın, 3 adet 1 gram 24 ayar altın, 3 adet 0,5 gram altın ele geçirdi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının toplam piyasa değerinin 5 milyon 127 bin 650 TL olduğu belirtildi. S.Ç.'ye parası ve altınları teslim edilirken, işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

