Kamu işçisi toplu sözleşme zam pazarlığında sona yaklaşıldı. Dördüncü toplantı Mayıs ayının üçüncü haftasında gerçekleştirilirken rakam netlik kazanmamıştı. Peki, Kamu işçisi toplu sözleşme zammı ne kadar olacak? Kamu işçisi toplu sözleşme zammı yüzde kaç teklif edilecek?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI 2025 NE KADAR OLACAK?

Kamu kurumlarında çeşitli birimlerde işçi olarak çalışan binlerce kişi kamu işçisi toplu sözleşme zammına odaklandı.

Bakan Işıkhan son yaptığı açıklamada zam teklifinin bayram sonrası sunulacağını ifade etmişti. Kurban Bayramı 10 Haziran’da sona ererken teklif için tarih belli oldu.

2025-2026 dönemi toplu iş sözleşmesi için hükümet zam teklifini yarın (13 Haziran) açıklayacak.

Henüz masaya rakam gelmezken Türk-İş ve Hak-İş sendikaları 2025 yılının ilk 6 ayı için en düşük günlük ücretin bin 800 liraya çıkarılması ve yüzde 50 oranında zam yapılmasını talep etmişti. Takip edilen dönemde ise her 6 ay için yüzde 25 zam ve enflasyon farkı istendi.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammında hükümetin ilk teklifi yarın yapılacak ve işçi tarafı teklifi değerlendirecek.

DÖRT TOPLANTI GERİDE KALDI

Toplu İş Sözleşmelerinde üç toplantı geride kalırken masaya teklif gelmemişti. İşçi tarafı Şubat ayında başlayan görüşmelerde beklentisini aktarmıştı.

İlk toplantı 27 Şubat tarihinde yapılırken ikinci toplantı taraflar 16 Nisan, 24 Nisan ve 16 Mayıs tarihlerinde bir araya geldi.



