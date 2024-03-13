Kamu kaynakları İlim Yayma’ya aktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nin hizmet binası içerisine spor salonu yapmak için 25 Aralık 2023’te ihaleye çıktı.

Cengiz Karagöz
Yayınlanma: 13.03.2024 - 04:00
Kamu kaynakları İlim Yayma’ya aktı
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti’nin hizmet binası içerisine spor salonu yapmak için 25 Aralık 2023’te ihaleye çıktı.

Söz konusu ihaleyi Sinan İnşaat adlı şirket aldı. Buna göre iktidara yakınlığıyla bilinen ve gerici faaliyetleriyle dikkat çeken İlim Yayma Cemiyeti’nin spor salonu için belediyenin kasasından 8 milyon 271 bin TL harcanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokollerle de sık sık gündeme gelen İlim Yayma Cemiyeti için daha önce birçok kamu kurumu harcama yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Mersin Yenişehir Belediyesi, Bursa Osmangazi Belediyesi, Mardin Büyükşehir Belediyesi gibi birçok AKP’li belediye de daha önce söz konusu cemiyet için çeşitli ihaleler düzenledi. İlim Yayma Cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı için harcanan kamu kaynağının 40 milyon TL’yi aştığı öğrenildi.


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