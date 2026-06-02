Kamu kaynaklarını kullanmaktan çekinmeyen Şahinbey Belediyesi’nin harcaması ‘pes’ dedirtti: Bir buket çiçeğe 10 bin TL

AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin yaptığı harcama, ekonomik kriz altında yaşam mücadelesi veren yurttaşların tepkisini çekti. Belediyenin, doğrudan temin yöntemiyle yalnızca bir buket çiçek için 10 bin TL ödediği ortaya çıktı.

Üstelik söz konusu harcamanın resmi evraklarla kayıt altına alınması, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

‘YURTTAŞ GEÇİM DERDİNDE’

Cumhuriyet’e konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Hasan Şencan, “Türkiye’de milyonlarca yurttaş yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve işsizlikle mücadele ederken emekliler ay sonunu getiremez, gençler gelecek kaygısıyla yaşamaya çalışırken yapılan bu harcama israftır” dedi.

Şencan sözlerine şöyle devam etti: “Bir adet bukete 10 bin TL veriyorlar. Nasıl bir buket bu, içinde nasıl çiçekler var ki değeri 10 bin TL olabiliyor? Kime gönderiliyor? Bu israf kabul edilemez. Yurttaşın parasını çöpe atmaktır.”

Kamu bütçesinden yapılan harcamaların önceliğinin yurttaşın temel ihtiyaçları olması gerektiğini savunan eleştirilerde, belediyenin tek bir çiçeğe ödediği paranın birçok ailenin aylık geçim masrafına denk geldiğine dikkat çekildi.

‘ŞATAFAT DERDİNDELER’

CHP’li Şencan, “Tasarruf çağrılarının yurttaşa yapıldığı bir dönemde belediyelerin gösterişli harcamalarla gündeme gelmesi çifte standarttır. Yurttaşa ‘tasarruf yapın’ diyorlar, kendileri “şatafat’ derdinde” diyerek tepki gösterdi.

Şencan, Gaziantep halkının tepkisini de şu sözlerle anlattı: “Sokağa insinler halkı dinlesinler. Halk diyor ki bu şatafata saçılan paralar bizim paramız. Para kendi ceplerinden çıkmadığı için harcamak kolay olabilir. Ancak o para milletin parasıdır. Şahinbey Belediyesi’nin söz konusu harcamanın gerekçesini kamuoyuna açıklamasın diyorlar. Yurttaşlar kamu kaynaklarının şeffaf ve hesap verebilir biçimde kullanılmasını talep ediyor” diyerek belediyeye çağrıda bulundu.