Kamu kurumundan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Yayınlanma: 22.11.2024 - 17:24

Güncelleme: 22.11.2024 - 17:24

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kamu kurumundaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Çalışma sonucu hırsızlığı R.T.M'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Zanlının saklandığı evdeki aramada, 3 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu ve 1 fotoğraf makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Öte yandan, 49 suç kaydı bulunan zanlının 57 yıl 288 ay 382 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirtildi.