Kamu sözleşmesinde işçi tarafı bugün toplanıyor, iktidardan teklif bekleniyor: ‘Teklifi getirseler de bi görsek’

Türk-İş ve Hak-İş, 27 Şubat’ta hükümete sundukları taleplerde, öncelikle günlük brüt çıplak ücretleri bin 800 liranın altında olan işçilerin ücretlerinin bu seviyeye çekilmesini istemişti. Birinci yıl ilk altı ay için yüzde 50 zam isteyen işçi tarafı, ikinci altı ay için de yüzde 25 artış talep etmişti.



Ayrıca ücret zammına yüzde 10 oranında refah payı da istenmişti. İkinci yılda 6 aylık dilimlerde yüzde 25 ücret zammı ve yüzde 10 refah payı talepleri vardı. Ayrıca enflasyon farkı da talep ediliyordu. Aradan geçen zamana karşın iktidardan bir teklif gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram sonrasında teklifi sunacaklarını söylemişti.

Şimdi işçi tarafı iktidarın teklifini bekliyor. Türk-İş’in kamuda örgütlü bulunan sendikalarından oluşan Kamu Koordinasyon Kurulu bugün toplanacak. Toplantıda nasıl bir tavır izleneceğine yönelik “yol haritası” belirlenecek. Sonrasında da alınan kararların açıklanması bekleniyor. Diğer yandan bazı sendikalarda hükümetin bugün ilk teklifini sunması beklentisi de var.





‘GELSE DE GÖRSEK’

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, hükümetin bayramdan sonra teklifini sunacağına yönelik açıklamayı basından öğrendiklerini, kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini söyledi. Ağar, “Teklifi bu hafta mı verecekler, yoksa gelecek haftaya mı kalacak bilmiyoruz” dedi. Kulislerdeki hükümetin teklifinin yüzde 30-35 civarında olacağına yönelik haberleri anımsatmamız üzerine ise Ağar, “Bu başkalarının yorumu olabilir. Ne teklif edeceklerse etseler de bi görsek. Önce bi teklifi görelim. Ondan sonra görüşümüzü söyleriz” değerlendirmesini yaptı.