Ednan Arslan: Isparta’daki kesintinin arkasındaki buzdağı, özelleştirmedir!

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ednan Arslan, Isparta’da günlerce süren elektrik kesintisine ilişkin dikkat çeken bir rapor yayımladı.

Isparta’daki kesintinin arkasındaki buzdağının yapılan özelleştirme olduğunu belirten Arslan, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Arslan'ın raporundaki değerlendirmeleri şöyle:

BUZ YÜKÜ DEĞİL, ÖZELLEŞTİRME: "Ülkemizin afetler karşısında yetersizliği, her depremde her doğal afette ne yazık ki yaşadığımız bir gerçektir. Ancak elektrik kesintisinin bu afetlerden farklı bir konumu vardır. Karın yağacağı bilinmektedir. Meteoroloji verilerine göre; dağıtım ve iletim hatlarının işletme ve bakımlarının yapılıyor olması gerekmektedir. Kaldı ki meteoroloji verileri de öngörüleri aşan bir durum olmadığını ortaya koymaktadır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) paylaştığı mevsim normallerine bakılacak olursa; Isparta ilinin yıl içerisinde en çok yağış aldığı aylardan biri de şubat ayıdır. MGM tarafından paylaşılan bir diğer veride; son 5 gün içerisinde Isparta ilinin aldığı yağış miktarlarıdır. Bu verilere göre Isparta ili 03.02.2022 tarihinde yani kesintilerin ve hasarın yaşandığı ilk gün, 26 beldesinde toplamda 856.6 mm yağış almıştır. Bu değer mevsim normallerindeki veriler ile karşılaştırılacak olursa; 1929-2020 arasında şubat ayı ortalaması 67.6 mm iken 03.02.2022 tarihinde Isparta’nın 26 beldesinde gerçekleşen yağışın ortalaması 32.9 mm’dir. 04.02.2022 günü ise bu değer 21.02 mm’ye gerilemiştir. Ayrıca 03.02.2022 tarihinde en düşük sıcaklık -2.1C olurken bu değer 04.02.2022 tarihinde -5.8 C değerine kadar düşmüştür. Bu sıcaklıklar göz önünde bulundurulduğunda ve buz yüküne bağlı açıklamalar değerlendirildiğinde, alt yapının -5 C derecelik bir sıcaklıkta buzlanmayı dahi kaldıramadığı açıktır. Burada da sorumlu olan işletme sahibi, kamuoyunda ‘Beşli Çete’ diye de tabir edilen Cengiz-Kolin ortaklığındaki CK Enerji Ortaklığı A.Ş. ve önlem alamayan, ülkemizin tüm kurumlarını özelleştiren AKP iktidarıdır."

ELEKTRİK HAVA GİBİ, SU GİBİ, EKMEK GİBİ TEMEL BİR İHTİYAÇ: "Temel insanlık hakkı olan barınma ihtiyacının birinci unsuru ısınmadır. Özellikle kış aylarında bir kentin elektriksiz bırakılması doğalgaz ısıtma sistemlerinin de çalışmaması anlamına gelmektedir. 21’nci yüzyıl Türkiye’sinde AKP iktidarı, vatandaşımızı tüp kuyruklarına mahkum etmiş, vatandaşımıza elektrik sağlayamamış, eğitim-öğretimi; elektrik kesintisi yüzünden yapılamayacak bir konuma getirmiştir. Doğalgaz ısıtma sistemlerinin çalışması için gerekli elektriğin olmaması sonucunda konutlar ısıtılamamış ve donma tehlikesi oluşmuş; sorun vatandaşların can güvenliği açısından tehdit edici bir noktaya ulaşmıştır. AKP iktidarı ise yandaşını düşünürken, vatandaşını hiçbir zaman düşünmemiştir."

VATANDAŞLARIN MAĞDURİYETLERİ GİDERİLMELİDİR: "20 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Elektrik Piyasası’nda Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliği’nin 18’nci maddesinin 1’nci fıkrasında bildirimsiz kesintiler için eşik süre ve eşik sayı değerleri aşıldığında dağıtım şirketinin kullanıcıların başvurusuna gerek duymaksızın tazminat ödemesi düzenlenmiştir. Aynı maddenin, 7’nci fıkrasında da 12 saati aşan uzun süreli kesintilerde dağıtım şirketlerinin, vatandaşa kesinti tazminatı ödemesi hükmedilmiştir. Yaşanan elektrik kesintisine ilişkin “doğal afet”, yoğun kar yağışı gibi ifadelerle “mücbir sebep” gerekçesi yaratılmaya çalışılmaktadır. Mücbir sebep kapsamına sokulması durumunda vatandaşların bunca mağduriyeti yok sayılmış, hukuki hakları verilmemiş olacaktır. Bu kapsamda EPDK’nın şirketlerin değil vatandaşların da temsilcisi olarak gereken duyarlılığı göstermesi gerekmektedir. Elektrik dağıtım hizmetini yüksek karla gerçekleştiren özel şirketler, dağıtım hizmetini yerine getiremediği zaman da yüksek cezalar ödemelidir. Vatandaşımızı, donma tehlikesiyle, mumla, gaz lambasıyla baş başa bırakan AKP iktidarı, dört tane elektrik telini bağlamayan şirketlerden hesap sormalı ve vatandaşımızın mağduriyetlerini gidermelidir."