Kamuda çalışan eczacıların ve emekli eczacıların hak mücadelesi TEB gündeminde: Kamu eczacılarından özlük hakkı çağrısı

Türk Eczacıları Birliği’nin (TEB) 45. dönem I. Bölgelerarası toplantısında kamuda çalışan eczacıların ve emekli eczacıların yıllardır çözüm bekleyen sorunları bir kez daha gündeme taşındı.

Toplantıda, kamu kurumlarında görev yapan eczacıların özlük hakları, ücret politikaları ve çalışma koşulları ele alınırken emekli eczacıların yaşadığı gelir kayıpları ve ekonomik zorluklara dikkat çekildi. Meslek temsilcileri, eczacıların sağlık sistemindeki kritik rolüne karşın hak ettikleri çalışma ve yaşam koşullarına kavuşamadığını belirterek kalıcı düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan TEB Genel Sekreteri Uzm. Eczacı Taner Ercanlı, kamu ve emekli eczacıların yaşadığı ekonomik ve mesleki sorunlara dikkat çekti.

Ercanlı, kamu eczacılarının maaşlarının emekliliğe yeterince yansımadığını, izin ve rapor süreçlerinde gelir kayıpları yaşadıklarını, personel yetersizliği nedeniyle ise ağır iş yükü altında çalıştıklarını söyledi.

‘MAAŞ KESİNTİSİ’

Kamu eczacılarının ekonomik açıdan ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Ercanlı, “Meslektaşlarımızın en büyük sorunlarından biri maaşlarının emeklilik dönemine yeterince yansımaması. Bunun yanında özellikle 12 günü aşan izinlerde ve bazı durumlarda raporlu olduklarında dahi maaşlarından ciddi kesintiler yapılabiliyor. Bu durum ekonomik anlamda önemli bir kayıp oluşturuyor” diye konuştu.

Son yıllarda kamu eczacılarının çalışma koşullarında belirgin bir iyileşme yaşanmadığını ifade eden Ercanlı, yapılan düzenlemelerde eczacıların çoğu zaman göz ardı edildiğini savundu. “Birçok sağlık meslek grubu için katsayı ve özlük hakları düzenlemeleri yapılırken eczacılar maalesef çoğu zaman unutuluyor” diyen Ercanlı, mevcut durumun ilerleme değil, aksine geriye gidiş anlamına geldiğini söyledi.

Kamuda yeterli sayıda eczacı istihdam edilmediğini belirten Ercanlı, personel eksikliğinin iş yükünü artırdığını dile getirdi. Birçok kurumda eczacı açığı bulunduğunu kaydeden Ercanlı, “Kamuda çok daha fazla eczacı istihdam edilmesi gerekiyor. Bugün bazı yerlerde 10 kişinin yapması gereken işi 2 ya da 3 meslektaşımız yapmak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

Emekli eczacıların ekonomik durumuna da değinen Ercanlı, özellikle kamudan emekli olan birçok eczacının düşük maaşlarla yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. 2018 yılında yapılan düzenlemede hekim ve diş hekimlerine yönelik iyileştirmeler yapılırken eczacıların kapsam dışında bırakıldığını anımsatan Ercanlı, “Bugün kamudan emekli olan bazı eczacılarımızın aldığı maaşlar neredeyse asgari ücret seviyesine kadar düşmüş durumda. Aktif çalışma dönemindeki gelir ile emekli maaşı arasındaki fark giderek büyüyor” diye konuştu.

‘84/C EKLENMELİ’

Sağlık Bakanlığı’nın stratejik personel tanımlamasında doktor, diş hekimi ve eczacıların birlikte yer aldığına dikkat çeken Ercanlı, “Ancak bazı yasal düzenlemelerde eczacılar kapsam dışında bırakılıyor. Bu eksikliğin giderilmesini ve emekli eczacılarımızın insanca yaşayabilecekleri ekonomik koşullara kavuşmasını istiyoruz” dedi