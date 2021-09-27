Kamuda, koronavirüse yakalanan çalışanların maaşlarında kesinti yapılıyor

27 Eylül 2021 Pazartesi, 04:00

Kamuda Covid-19 pozitif veya temaslı personelin zorunlu izolasyonunda 7 günü aşan rapor süreleri için maaştan kesinti yapılmaya devam ediliyor. Uyarılara karşın bugüne dek uygulanan kesintiler de iade edilmiyor. Türk Büro-Sen kesintilerin devam ettiğini, iade sürecinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Özellikle adliyelerde hasta ya da temaslı personelin maaşından kesinti yapılmaya devam edildiği öğrenildi. Oysa Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı kesinti yapılmaması gerektiğini belirten yazı yayımlamıştı.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Adalet Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, yedi günü aşan izolasyon sürelerinin “hastalık izni” gibi değerlendirilmesi ve bu personelin maaşından bir yılda yedi günden fazla hastalık izni kullanılması durumunda uygulanan yüzde 25’lik kesinti yapılmasının “hakkaniyete” aykırı olduğu vurgulandı. Yazıda, “Şüphesiz ki karşılaşılan durum olağanüstü olup idare tarafından zorunlu tutulan ev izolasyonu uygulamasının, kanunda düzenlenen hastalık izni kapsamında değerlendirilmesi personelde büyük mağduriyetlere neden olmuş, birçok adliye personelinden bu kesinti yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir” denildi. Sendika, yapılan kesintilerin de geriye yönelik iade edilmesini talep etti.