‘Kamuda mülakat kaldırılmalı’

Yayınlanma: 15.08.2023 - 04:00

Güncelleme: 15.08.2023 - 04:00

AKP’nin seçim öncesi mülakatları kaldırma vaadi sunduğunu anımsatan CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Ancak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinden sonra yayımlanan kamu alım ilanlarına baktığımızda yine mülakat sınavıyla personel alım ilanlarına rastlıyoruz. Üstelik bunlar yazılı sınav sonuçlarıyla, yani objektif kriterlerle belirlenebilecek yeterlilik alanlarına dair ilanlar. Bilgi ve birikim yeterliliği yazılı sınavla belirlenebilecek bu alanlarda ve hatta düz memurluklar için dahi sözlü sınav uygulamaları öngörülüyor” dedi.

